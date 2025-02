Beherzter Ersthelfer nach Unfall: „Keine Hexerei“

Erstversorgung wie aus dem Bilderbuch

Am Tabor im 2. Bezirk beobachtete Schicketanz nämlich Folgendes: Ein 31-jähriger Lenker war gegen 20.30 Uhr mit seinem Pkw am Tabor in Richtung Taborstraße unterwegs und kollidierte dabei mit einem Fußgänger (60), der gerade den Zebrastreifen überqueren wollte. Er bewahrte einen kühlen Kopf und begann mit Erster Hilfe wie im Bilderbuch. „Ich stabilisierte den Patienten, holte den Erste-Hilfe-Kasten aus dem Unfallfahrzeug und drückte mit dem Verbandszeug die Wunden ab“, schildert der 20-Jährige.