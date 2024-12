Aus für kostenfreie Zahnfüllungen in Österreich

Verweis auf Deutschland

Die elf privaten Zahnambulatorien in Österreich hätten dieses Angebot bereits angenommen, hieß es in der ÖGK. Auch in den 61 kasseneigenen Zentren werde es eine Gratisversorgung mit dem „neuen guten Material“ Alkasit geben, so Huss. Auch für die niedergelassenen Zahnärzte sollte sich der neue Tarif ausgehen, meinte er unter Verweis auf eine ähnliche Situation in Deutschland. Daher, so der ÖGK-Obmann: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass viele Zahnärzte mitmachen werden.“