Üble Hassnachricht sorgt für Entsetzen bei der WM

Die Norweger waren am Mittwoch in Lenzerheide bereits durch Startläuferin Ingrid Landmark Tandrevold scheinbar aussichtslos zurückgefallen, die vor Weihnachten am Herzen operierte vierfache Weltmeisterin schoss zwei Strafrunden. Trotz einer Aufholjagd musste man sich am Ende mit Rang vier begnügen.