Anfrage an Innenminister: Schweigen zu Islamismus

Konkrete Fragen

Diese Informationen riefen die FPOÖ auf den Plan, die am 12. Dezember des Vorjahres eine parlamentarische Anfrage an „Noch-Innenminister“ Gerhard Karner richtete. Darin wollten die „Blauen“ unter anderem wissen, wie viele Mädchen in den Bundesländern bereits zum Islam konvertiert wären, wie viele davon bereits verheiratet sind und ob aus diesen Beziehungen Kinder hervorgingen. Ebenfalls sollte das Innenministerium (BMI) beantworten, wie die Anwerbeversuche genau ablaufen würden und welche Präventionsmaßnahmen seitens des BMI dagegen geplant seien.