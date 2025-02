Norweger will sich bei WM „unsterblich“ machen

Bö in der Schweiz dreifacher Titelverteidiger

Johannes Thingnes Bö hat in Lenzerheide die 2024 in Nove Mesto errungenen Titel in Verfolgung, Einzel und Massenstart zu verteidigen. Beim bisher einzigen Weltcup-Stopp in Lenzerheide im Dezember 2023 hat der Norsker einen zweiten Platz und zwei Siege errungen, sein Körper spricht in der Seehöhe von mehr als 1.500 m – wie auch in Antholz – bekannt gut an. Bei den Frauen holte vor 14 Monaten Justine Braisaz-Bouchet alle drei Rennen, sie spielt in dieser Saison aber mittlerweile nur noch die fünfte französische Geige.