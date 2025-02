Ältere Menschen mit Beeinträchtigungen stehen im Fokus des neuen Projekts vom Verein „füruns – Zentrum für Zivilgesellschaft“. In Zusammenarbeit mit „Fokus Mensch“ und „VitaBlick“ führen Freiwillige die Senioren mit VR-Brillen an Erinnerungsorte der Jugend oder an andere Plätze, die man im echten Leben nicht mehr so einfach erreichen kann.