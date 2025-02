Neuer Job! Marcel Hirscher wechselt die Seiten

Hirscher, der nach seinem Kreuzbandriss an seinem Comeback arbeitet, hat einen neuen Job: Er wird Ski-Kolumnist.„In meinem Skifahrerleben ist wirklich schon fast alles passiert! Eine wichtige Erfahrung, die mir fehlt: Wie ist es eigentlich auf der anderen Seite der Medienzone? Nicht der zu sein, über den geschrieben wird, sondern selbst über das schreiben, was mich bewegt? Diese ‘andere Hemisphäre‘ erkunde ich gerade mit der üblichen Aufregung am Start und Respekt vor der Aufgabe“, so Hirscher. „Meine erste Kolumne is in the making. Dass ich für The Red Bulletin schreibe, ist naheliegend: Mir taugt die Art und Weise, wie die Inspirationskraft des Sports im Magazin transportiert wird, die Themenvielfalt und der kreative Zugang, dementsprechend viele Menschen erreicht dieses Medium.“