In der Königsklasse ist heute schon Silvester

Sein Pendant bei den „Königlichen“ heißt Kylian Mbappé. Der französische „Prinz“ schlug in Madrid voll ein, seine Tore trugen bisher dazu bei, dass Real in der spanischen La Liga von Platz eins lacht. Die Dribbelstärke der Sprintrakete soll auch in Manchester für Kopfschmerzen bei City sorgen. „Er bringt Fähigkeiten in unser Spiel, die uns vor allem im Umschaltspiel brandgefährlich machen“, weiß sein Trainer-Fuchs Carlo Ancelotti.