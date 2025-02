„Emilia Pérez“-Regisseur nimmt Abstand von Gascón

Audiard ist durch unkonventionelle Filme wie „Ein Prophet“ oder „Der Geschmack von Rost und Knochen“ bekannt. „Emilia Pérez“ hat schon zahlreiche Preise gewonnen. Beim Filmfest in Cannes teilte sich das weibliche Ensemble um Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gomez und Adriana Paz den Preis für die beste Darstellerin. In Luzern wurde er zum besten europäischen Film des Jahres gekürt und holte kürzlich auch den Golden Globe in der Sparte „Komödie/Musical“.