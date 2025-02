Jetzt ist‘s fix: Simone Lugner geht zum Opernball!

„Er wird an dem Tag mit dabei sein“

„Er wollte es, dass ich mit ihm jedes Jahr dorthin gehe“, erklärte sie im Interview mit Puls 24. „Also für ihn ist der Opernball ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ihm zu Ehren, in seinem Sinne, so wie er es sich gewünscht hat, werde ich am Opernball auch teilnehmen. Und ich bin mir sicher, er wird an dem Tag mit dabei sein. Mit mir“