„Bin geehrt!“ Shiffrin verrät ihre Team-Partnerin

„Nachdem sie am Samstag Weltmeister in der Abfahrt wurde sagte Breezy zu mir: ‘Wenn du die TC machen willst, wäre es mir eine Ehre, mit dir zu fahren. Nicht wegen der Medaille, sondern weil dieser Sport wahnsinnig viel Spaß macht, und es wäre toll, nach all den Jahren den Kreis zu schließen.“ Was für eine weise Frau“, so Shiffrin.