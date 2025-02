Neuzugang Davis fällt Mavs in NBA länger aus

In Philadelphia droht 76ers-Center Joel Embiid eine weitere Operation am linken Knie, sagte er am Sonntag. Er hat seit der Verletzung Ende Jänner des Vorjahres und einem Eingriff am Meniskus anhaltende Probleme. Embiid steuerte bei der 127:135-Niederlage bei den Milwaukee Bucks 27 Punkte, 12 Rebounds und sechs Assists bei, es war sein drittes Spiel in sechs Tagen. Davor hatte er 15 Spiele in Folge wegen des Knies versäumt.