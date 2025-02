„Diese Pleite muss ein Weckruf für uns alle sein“

Der Stimmungskiller hielt am Samstag wieder Einzug in Hütteldorf: Mit dem 1:3 gegen den WAC stürzte das Barometer passend zu den Temperaturen auf den Gefrierpunkt ab. Ein Rückschlag, den es in den letzten Jahren im Westen Wiens viel zu oft gesetzt und mit dem Trainer Robert Klauß auch schon Bekanntschaft gemacht hatte – siehe die Achtelfinal-Pleite im vergangenen Oktober im ÖFB-Cup gegen Stripfing.