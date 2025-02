Chip-Pflicht: „Endlich eine gute Idee aus Brüssel“

Dieses Thema hat hohe Wellen geschlagen, auch in unserem Forum: Es geht um den Vorschlag, alle 127 Millionen Katzen in der EU verpflichtend zu chippen. Auf der einen Seite stehen jene, die dies als bedeuteten Fortschritt für den Tierschutz sehen. Auf der anderen Seite die, welche hohe Kosten und zusätzliche Bürokratie befürchten. Auch in unserer Community ist man geteilter Meinung.