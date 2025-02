GOLD! Egle & Kipp krönen sich zu Weltmeisterinnen

Inklusive Weltcup gewannen sie das siebente Doppelsitzer-Rennen in Folge. Von der eigenen Seite war der Erfolg trotzdem nicht unbedingt erwartet worden. „Nach einer durchwachsenen Trainingswoche hatten wir so eine Fahrt nicht erwartet“, sagte eine „megaglückliche“ Egle. Laut Kipp hätte es im Training abwechselnd gute und nicht so gute Läufe gegeben. „Wir hatten Angst, dass im Rennen wieder ein nicht so guter dabei sein könnte. Gott sei Dank ist es nicht so gewesen“, resümierte Kipp.