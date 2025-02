32cm-Klinge: Mann bedroht Partnerin mit Messer

Festnahme und Einlieferung in die JA

Weil der aggressive Mann die Beamten nicht in die Wohnung lassen wollte, sperrten sie die Türe einfach mit einem Wohnungsschlüssel auf, sodass sie den Beschuldigten widerstandslos festnehmen konnten. „Die Tatwaffe, ein 32cm langes Küchenmesser, wurde sichergestellt.“ Gegen den Mann wurde außerdem ein Betretungs- und Annäherungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er darf nun in der Justizanstalt über sein Verhalten nachdenken.