Krach eskaliert! ManCity geht gegen die Liga vor

Finanzielle Verstöße in 115 Fällen

Laut Informationen von „Times“ und „Daily Mail“ haben die Anwälte von Manchester City die Premier-League-Verantwortlichen nun darüber informiert, dass sie eine weitere Schiedsgerichtsverhandlung zu den geänderten APT-Regeln anstreben. Liga-Chef Richard Masters bekräftigte hingegen in einem Schreiben, das der „Times“ vorliegt, man halte die APT-Regeln in ihrer jetzigen Form für rechtskräftig und werde daran festhalten. Die Premier League ermittelt derzeit wegen finanzieller Verstöße in 115 Fällen gegen City, das die Vorwürfe bestreitet. Eine Entscheidung wird in naher Zukunft erwartet.