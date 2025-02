Müllhalde als Hölle für Hunde: Zwei Steirer helfen

Wie dieses Ehepaar das Elend aushält, die viele Arbeit, die Aussichtslosigkeit und Verzweiflung und an so vielen Wochenenden die weite Reise – man weiß es nicht. „Wir haben schon so viele Hunde dort begraben müssen, trotzdem stumpft man niemals ab“, schildert Michael Midzan der „Krone“. „Aber wir haben auch ganz viele retten können. Und daran müssen wir denken. Das ist, was uns weitermachen lässt, immer und immer wieder.“