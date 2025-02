Semesterferien: Staus am Wochenende erwartet

Während für die Kinder im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg die Semesterferien erst beginnen, sind sie in Wien und Niederösterreich schon wieder fast vorbei. Doch nicht nur Ferien in Österreich belasten die Straßen: Dazu kommen noch das Ferienende in mehreren deutschen Bundesländern sowie Semesterferienbeginn bzw. -ende in Teilen der Tschechischen Republik.