Ferienbeginn und Ski-WM können A10-Kollaps bringen

Der ÖAMTC lässt ausrichten: Reger Semesterreiseverkehr in Westösterreich erwartet. Zudem läuft demnächst die Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach an. Auf der Autobahn, speziell bei der Tunnelbaustelle ab Golling steht man bereits. Für WM-Fans gibt es ein paar Angebote, um nicht im Stau stehen zu müssen.