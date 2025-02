Öffi-Anreise klappt auch ohne viel Vorbereitung

Ein Blick in die ÖBB- oder Salzburg Verkehr-App verrät: Vom Salzburger Hauptbahnhof gibt es bereits ab sechs in der Früh Direktverbindungen zum WM-Bahnhof Maishofen-Saalbach. Knappe zwei Stunden dauert die Fahrt. Es kann zwischen Regionalexpress, Intercity (allerdings mit Umstieg!) oder S-Bahn Nummer 3 gewählt werden. Achtung! Nicht alle Züge haben Steckdosen. Das Handy sollte man also schon voll aufgeladen mitbringen.