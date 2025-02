SCR Altach gegen den Grazer AK – ab 17 Uhr LIVE

Ähnlich viel Routine wie Gorgon soll beim GAK der 30-jährige Kleinheisler einbringen. Weil Ungarns Teamspieler im Herbst bei Panathinaikos nicht mehr zum Zug kam, will Poms ihm „vorerst punktuell Minuten geben“. Geduld sei generell eine gefragte Tugend. „Es wird nicht alles von Anfang an perfekt funktionieren, das muss sich finden“, gab Poms zu bedenken. Der langjährige „Co“ von Nenad Bjelica versuchte, den Druck von seinen Spielern zu nehmen. „Das Wasser in der Mur wird nicht aufhören zu rinnen, wenn wir am Samstag mit null Punkten heimkommen.“