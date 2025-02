Umstrittener Elfer rettet Austria Remis bei Sturm

Sturm Graz hat den Drei-Punkte-Vorsprung in der Fußball-Bundesliga auf Verfolger Austria Wien zum Start der Frühjahrssaison gewahrt. Der Tabellenführer lag im Schlagerspiel der 17. Runde am Freitagabend in der Merkur Arena zweimal voran, musste sich am Ende aber mit einem 2:2 begnügen.