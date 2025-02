Gold und Bronze für Österreicher bei Rodel-WM!

„Unglaublich. Die Woche war ein bissl durchwachsen, darum waren wir megahappy, dass wir abliefern haben können“, sagte Egle, die an der Seite von Kipp den Doppelsitzer-Weltcup bei den Frauen in dieser Saison eisern im Griff hat. Eine ähnliche Dominanz genießen Steu/Kindl bei den Männern zwar nicht, auch sie trugen aber ihren Teil bei. „So kann man reinstarten“, jubelte der vielfache Medaillengewinner Kindl, der am Freitag und Samstag auch im Einsitzer sowie im Doppelsitzer zuschlagen möchte.