Dementer Lenker verirrte sich ins KZ Mauthausen

Überprüfung der Fahrtauglichkeit

Bei dem Lenker handelte es sich um einen 77-jährigen Einheimischen, welcher offenbar an Demenz leiden dürfte. Der betagte Lenker gab als Grund an, dass er die Orientierung verloren habe. Für den Senior könnte die Fahrt weitreichende Folgen haben, es wurde nämlich eine Überprüfung der Fahrtauglichkeit angeordnet. Der 77-Jährige könnte also seinen Führerschein verlieren.