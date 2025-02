Windkraft: Einstimmigkeit im Kärntner Landtag?

Weil auch die SPÖ – in Abstimmung mit der ÖVP – einen Antrag dazu einbringen wird – der eine Erhebung der Strombedarfslücke in Kärnten verlangt – und die überparteilichen Gespräche in dieser Sache offenbar sehr gut verlaufen, könnte am Donnerstag sogar ein gemeinsamer Antrag – also mit der Zustimmung aller Parteien – eingebracht und auch einstimmig beschlossen werden. Bei diesem Thema ist das wohl eine überraschende Wende.