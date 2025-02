Raptors verlieren ohne Jakob Pöltl gegen Memphis

Ohne Jakob Pöltl auf dem Parkett haben die Toronto Raptors am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) gegen die Memphis Grizzlies 107:138 verloren. Der von den Los Angeles Lakers umworbene Center laboriert an einer Hüftprellung, die am Vortag gegen die New York Knicks zu seinem vorzeitigen Aus in der Halbzeit geführt hatte. Die Wechselfrist in der NBA endet am (heutigen) Donnerstag um 21.00 Uhr MEZ.