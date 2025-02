Kraftquelle über den Wolken

Wir logieren im Gipfelhaus am Magdalensberg, Ruhepol in 1059 Meter Seehöhe, Kraftplatz zum Ankommen und Runterkommen. Auch der im Tal geborene unvergessliche Udo Jürgens (gest. 2014) kam oft und gerne hier her, um Energie zu tanken. Das Gemälde „Blaues Blatt“ seines Bruders Manfred Böckelmann verleiht dem Billard-Salon des Hotels greifbare Ruhe. Stille, die auch Papst Benedikt bei seinen Kärnten-Visitationen überaus schätzte.