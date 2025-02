„Gut, dann kannst du nicht schwanger werden“

Die Frau wurde auf ihrer „üblichen Runde“ in der Nähe der Assam-Mühle auf einem Feldweg von hinten gepackt und in einen grauen Kombi genötigt. Während ein Komplize am Beifahrersitz Aufpasserdienste geleistet haben soll, habe sie ein zweiter Mann zum Oralverkehr gezwungen. Laut Opfer-Aussage riss der Peiniger die Frau während des Übergriffs an den Haaren und schlug ihr mit der Faust mehrmals ins Gesicht – die Hämatome und Verletzungen sind vom Spital dokumentiert.