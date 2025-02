Juhuuu, endlich Ferien! Und was machen wir jetzt?

Obwohl sich viele Schüler auf die Ferien freuen, haben sie in den freien Tagen Langeweile, weil sie nicht wissen, was sie machen können. Immer nur zu Hause vor Handy oder Tablet sitzen wird irgendwann fad. Unsere Tipps sollen helfen, den Ferien-Alltag spannender und lustiger zu gestalten – und die Brieftasche zu schonen. Nicht nur im Sommer hat Kärnten einiges zu bieten – auch in den Semesterferien gibt es viel zu erleben: