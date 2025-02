„Dickpics“ oft als psychologisches Machtspiel

Man bekommt sie, will sie aber eigentlich gar nicht: „Dickpics“ – also Fotos von Penissen. So erging es männlichen Rotkreuz-Mitarbeitern aus Oberkärnten, die, wie berichtet, von zwei ihrer hochrangigen Kollegen Penisbilder per Messenger-Dienst zugeschickt bekommen hatten. Ein junger Betroffener reagierte richtig und alarmierte den Betriebsrat, der Arbeitgeber leitete sofort Maßnahmen ein. Doch was steckt hinter diesem strafbaren Verhalten und warum verschicken Männer überhaupt Fotos ihrer Penisse ungefragt an andere?