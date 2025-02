Ekel-Dinner! Büffelvagina & Co. für Edith & Lilly

Wegen seiner Trump-Erfahrung nahm sich Jörg Pierre an der Toilette zur Brust. „Das war natürlich ein Witz“, so Pierre mit Nachdruck und richtig verärgert. Seit seiner Aussage gegenüber Edith, sie sei eine „dämliche Kuh“, „geistert diese durch die Gegend, als hätte ich die Welt zum Anhalten gebracht. Dabei war das eine Reaktion auf eine viel größere Scheiße, die aus ihrem Mund ploppte. Das nervt. Ich muss jetzt hier nicht in der Gruppe über so einen Kack reden. Auch das mit dem Team – entschuldige bitte: Wir sind hier Konkurrenten! Das ganze Getue, was soll denn das?“