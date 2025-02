Tränen und Verzweiflung bei der Dschungel-Prüfung

An Tag elf im Dschungel sind die Gefühle der Kandidaten Achterbahn gefahren! Besonders hart traf es am Montag Anna-Carina Woitschack, die bei der Dschungelprüfung komplett die Nerven schmiss und bittere Tränen weinte. Ausnahmsweise musste am Montagabend kein Promi das Camp verlassen. Die wenigsten Anrufe erhielt Edith Stehfest.