Rewe-Chef fordert mehr Wertschätzung ein

„Der Handel ist immer der Böse.“ Die Handelsbranche sei aber „ein Motor für Arbeitsplätze in Österreich“, so Haraszti. Hierzulande gibt es rund 620.000 Handelsbeschäftigte, bei der Rewe Group Österreich (Adeg, Billa, Billa Plus, Bipa und Penny) arbeiten aktuell rund 47.000 Menschen, davon rund 2000 Lehrlinge. Rewe hat derzeit über 2600 offene Stellen.