Säure-Einbrecher schlugen in drei Häusern zu

Türen markiert, jeweils eine Wohnung geknackt

Neben der Wohnung am Modenapark traf es aber auch ein Haus in der Großen Sperlgasse in der Leopoldstadt sowie eines in der Favoritener Neilreichgasse. In allen drei Häusern stießen die Ermittler auch auf diverse Markierungen mit Kleberstreifen, mit denen die Gangster sämtliche Türen in einem Haus markierten.