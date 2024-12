So markieren Säure-Einbrecher auch Ihre Wohnung

Drei Minuten sind es lediglich, wenn man vom Haus in der Krieglergasse 2 zu Fuß zur Kegelgasse 19 marschiert. Noch einmal in etwa so lange geht man von dort in die Geusaugasse 11A. Was die drei Häuser – abgesehen von der geografischen Nähe – gemeinsam haben? Alle drei wurden vor wenigen Tagen von einer mutmaßlich georgischen Einbrecherbande ins Visier genommen, das Haus in der Krieglergasse nun schon zum zweiten Mal.