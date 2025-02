Mitteleuropas Wirtschaft soll heuer leicht wachsen

Trübe Aussichten für Ukraine und Russland

In Russland dürfte sich das starke Wachstum im vergangenen Jahr auf heuer 1,8 Prozent einbremsen. In Belarus, das eng mit dem Kreml verflochten ist, wird ein Plus von zwei Prozent erwartet. In Russland stieg die Inflation stark, hohe Zinsen machen Kredite für die meisten Unternehmen und Konsumentinnen und Konsumenten unerschwinglich. „Zudem droht der russischen Wirtschaft eine Pleitewelle bei Unternehmen, die ihre Kredite nicht mehr bedienen können“, sagte Vasily Astrov vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche.