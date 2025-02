Wechsel-Wirrwarr zu Ende: Bayern-Kicker geht!

Nur Bankdrücker in München

2022 war Tel für 20 Millionen Euro von Stade Rennes zum FC Bayern gewechselt, in 83 Einsätzen traf er für den deutschen Rekordmeister 16 Mal, hinzu kommen sieben Assists. In der laufenden Saison bleiben die erhofften Spielminuten bislang jedoch aus, in der Bundesliga setzte ihn Trainer Vincent Kompany erst achtmal ein.