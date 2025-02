Tinte trocken! Kevin Danso wechselt zu Tottenham

Leistungsträger in Lens

Danso ist in Voitsberg geboren, aber in Großbritannien aufgewachsen. 2019/20 verbrachte er bereits eine Saison auf Leihbasis in der Premier League bei Southampton. 2021 verließ er seinen Jugendklub FC Augsburg dann permanent in Richtung Lens. Kolportierte Ablöse damals: 5,5 Mio. Euro. In Lens entwickelte sich Danso schnell zum Leistungsträger. Nachdem er bei Ligarang zwei in der Saison 2022/23 eine Schlüsselrolle gespielt hatte, wurde er in der französischen Ligue 1 ins Team des Jahres gewählt. Seither hat Danso Begehrlichkeiten geweckt.