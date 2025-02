Sperre für Ausweichverkehr hat sich bewährt

Die Hauptrouten zu den Skigebieten im Montafon und am Arlberg sind im Winter vor allem an Samstagen häufig überlastet. Stauerscheinungen auf der Rheintalautobahn (A14) und der S16 führten in der Vergangenheit zu Ausweichverkehr auf das untergeordnete Straßennetz und zu einer starken Belastung der Siedlungsgebiete von Bludenz und der Klostertal-Gemeinden. So bewegen sich an manchen Winter-Samstagen 5000 Kraftfahrzeuge (in 24 Stunden) auf der Arlbergstraße (L97) in Richtung Arlberg, an „gewöhnlichen“ Samstagen sind es 1000.