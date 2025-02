4 Wölfe im Trentino tot – wurden sie vergiftet?

Wolfsrudel in der Nähe von Radweg gesichtet

Laut den Forstbeamten ist die wahrscheinlichste Erklärung, dass absichtlich Gift ausgelegt wurde. In jüngster Zeit gab es wiederholt Berichte über die Anwesenheit eines Wolfsrudels in der Nähe des Radwegs, und kürzlich wurde auch der Kadaver eines Rehs in unmittelbarer Nähe gefunden.