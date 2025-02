Ex-F1-Ingenieur packt aus: „Will ein Leben haben“

Hinsey, der von 2014 bis 2021 in Diensten von Red Bull stand, ließ auf X seinem Frust freien Lauf. Er behauptet unter anderem, dass F1-Ingenieure weniger verdienen als ein Teilzeitangestellter in der WEC, was trotz der immensen finanziellen Ressourcen in der Formel 1 eine große Ungleichheit verdeutlicht. „Wollen Sie wissen, wie beschissen die Kostenobergrenze in der Formel 1 ist? Ich hatte gerade ein lockeres Gespräch mit einem Personalvermittler über einen Job als F1-Renningenieur. Ihr Höchstgehalt war niedriger als das, was ich letztes Jahr als Teilzeit-Performance-Ingenieur in der WEC in einem LMDh-Team verdient habe“, verriet der Amerikaner.