Sexueller Übergriff! Ex-Fußball-Boss vor Gericht

Auch WM-Teamchef Vilda angeklagt

Rubiales wird nicht nur der Übergriff an sich zur Last gelegt. Er soll die Spielerin zudem genötigt haben, den Skandal zu vertuschen. Neben Rubiales sitzen drei weitere Männer vor Gericht in San Fernando de Henares am Rande von Madrid auf der Anklagebank: Ex-Teamchef Jorge Vilda, der Spaniens Frauen 2023 zum WM-Titel geführt hatte, sowie zwei ehemalige Funktionäre des Fußballverbands. Die Staatsanwaltschaft fordert jeweils eineinhalb Jahre Gefängnis für die drei, weil sie ebenfalls Druck auf Hermoso ausgeübt haben sollen, den Vorfall herunterzuspielen. Der Prozess soll bis zum 19. Februar dauern.