Rot-Grün hat zwei Drittel der 35 Kapitel geschafft

Morgen geht's um die Besetzung

Ab Montag am frühen Nachmittag wird zwischen den Parteispitzen von Rot und Grün weiterverhandelt. Zuvor stehen noch wichtige Entscheidungen in den obersten Gremien der SPÖ an. Festgelegt werden soll, wer künftig neben Doskozil auf der Regierungsbank sitzt. Abgesehen von Haider-Wallner, werden Leonhard Schneemann, Daniela Winkler und Heinrich Dorner große Chancen für die Aufgaben als Landesräte eingeräumt.