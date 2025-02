Gesundheitsexperten wollen Süßes teurer machen

Morgens Schokocroissant, Müsli und Kakaomilch. In der Pause Fruchtriegel, mittags Ketchup auf die Pommes, nachmittags ein Joghurt und zwischendurch noch ein „gesunder“ Multivitaminsaft. Was sich nach einer normalen Ernährung für Kinder anhört, ist in Wahrheit eine veritable Zuckerflut. Schon zum Frühstück konsumieren viele Kinder und Erwachsene mehr Zucker, als die Weltgesundheitsorganisation für den gesamten Tag empfiehlt. Und das oft, ohne es zu merken – denn Zucker steckt längst nicht mehr nur in Süßigkeiten. Die Folgen: Explodierende Zahlen bei Übergewicht, Diabetes und anderen ernährungsbedingten Krankheiten.