Salto rückwärts! ÖFB nimmt Kündigungen zurück

„Rahmenbedingungen geändert“

„Die Rahmenbedingungen haben sich durch Rücktritt des ehemaligen Präsidenten Klaus Mitterdorfer geändert, da nun auch diese Position neu zu definieren und zu besetzen ist. Daher war es nötig, diesen Schritt zu setzen. So können wir die Funktionsfähigkeit des ÖFB in dieser entscheidenden Phase vollinhaltlich gewährleisten und den vollen Fokus auf das Vorantreiben der Strukturreform legen. Der oder die neu zu wählende Aufsichtsratsvorsitzende soll federführend in den Prozess der Zusammenstellung des Vorstands eingebunden sein“, so Bartosch.