In Hogwarts holte Sonja Kraft für neue Mission

Freudentränen in Orlando

Der Höhepunkt ihres Urlaubs war für sie allerdings ein Besuch in der Harry-Potter-Welt von Orlando. Als riesiger Fan der Buchreihe kleidete sich „Sonja“ sogar im Outfit einer Hogwarts-Schülerin. „Ich war dann so nervös und dachte mir, ich bin sicher die einzige, die so aussieht“, berichtet sie freudestrahlend. „Aber es waren fast alle so angezogen. Beim Einlass bin ich in Tränen ausgebrochen, dass es endlich so weit ist. Der Kontrolleur fragte nur: ,Das erste Mal?‘, und ich nickte. Dann Hogwarts und die Winkelgasse und Hogsmeade zu sehen war einfach überwältigend.“