Am Tag nach der Wahl folgte sofort die Kündigung

Hat der Verlust der SPÖ-Absoluten in Amaliendorf in Niederösterreich mit dem Jobverlust einer Gemeindemitarbeiterin zu tun, die für die FPÖ kandidierte? Die Blauen sagen Ja, der rote Noch-Bürgermeister und Amtsleiter verneint. Was dahintersteckt, was die Kontrahenten dazu sagen und warum das sogar ein Fall für den Richter werden könnte.