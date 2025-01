„Alles hat sich immer nur um meine Brüste gedreht“

„Wochenlang nur geweint“

Als sie mit 17 ihre Rolle in „Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast“ bekam, sei es das erste Mal gewesen, dass sie körperbetonte Outfits trug. Dass hinterher allein ihre Busen die Hauptrolle spielte, habe sie wütend gemacht: „Ich war in einem richtig guten Horrorfilm und hatte mir erhofft, dass die Leute hinterher sagen: ,Sie ist eine richtig gute Schauspielerin‘. Und alles drehte sich nur um das Filmplakat mit meinen Brüsten. Ich habe wochenlang nur geweint.“