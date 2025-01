„Alles ist raus!“ Der Leiner ist fast leergeräumt

Sie wurde im 19. Jahrhundert breit und schnurgerade angelegt, führte vom neu gebauten Bahnhof in die Grazer Innenstadt und mauserte sich in den 1970er-Jahren sogar zur drittgrößten Einkaufsstraße Österreichs. Diese Glanzzeiten sind längst Geschichte, die Annenstraße ist eines der Sorgenkinder der Landeshauptstadt. Mit dem Aus für den Leiner, der in der goldenen Ära anno 1971 aufsperrte, werden die Probleme der früheren Einkaufsmeile Nummer eins nicht kleiner.